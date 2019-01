Flinke hoeveelheid hennep ontdekt tijdens integrale controle

De dozen bleken vol te zitten met bijna 130 kilogram aan gedroogde henneptoppen. Een man die op dat moment in de loods aanwezig was is vervolgens aangehouden. In de loods stond verder nog een bestelauto met daarin een verborgen ruimte. Deze is, samen met twee motoren, in beslag genomen. De loods is verder doorzocht, maar er is niets meer aangetroffen. De politie heeft de verdachte ingesloten en doet verder onderzoek naar de zaak.