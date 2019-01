Hennep geruimd in twee woningen

In een woning aan de Oudesaag in Steenbergen werd na een onderzoek op de zolder van de woning een hennepkwekerij gevonden. De 276 planten waren recent geoogst. De agenten stelden vast dat er vermoedelijk meerdere oogsten zijn geweest. De elektriciteit werd illegaal afgetapt en daarom is de woning door de energieleverancier van het energienetwerk afgesloten.

Aan de Pater Beckerstraat in Oudenbosch troffen agenten verdeeld over drie slaapkamers een werkende hennepkwekerij aan. Verdeeld in twee kweekruimtes stonden 154 oogstrijpe hennepplanten. In een kweektent stonden 235 hennepstekken gereed om na de oogst weer uitgeplant te gaan worden. Op de zolder ruimte werd nog een zak met 1 kilo gedroogde hennepbloemtoppen aangetroffen. Ook in deze woning bleek dat de elektriciteit illegaal werd afgetakt zodat ook deze woning van het energienetwerk werd afgesloten. Er was niemand in pand aanwezig.