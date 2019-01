Overval bejaarde vrouw, brandstichting auto en diefstallen in Bureau Brabant

In de nacht van zondag 21 op maandag 22 oktober 2018 werd omstreeks 03.15 uur in de Pijlijserstraat in Tilburg een personenauto, een Opel Vectra, in brand gestoken. Op camerabeelden is een man te zien die een vloeistof over het voertuig giet en daarna in brand steekt. Op andere beelden is te zien dat kort ervoor iemand aan komt rijden met een zwarte Citroen C3. Mogelijk heeft de bestuurder met de brandstichting te maken.