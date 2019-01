Nieuwe werkwijze uniformbezorging

Het is van essentieel belang dat pakketten met politie-uniformen zorgvuldig en veilig worden verzonden. Sinds 1 juli 2017 werden daarom in een pilot politie-uniformen door beveiligd transport met een Track & Trace-systeem bezorgd bij medewerkers thuis of op een politielocatie. Deze wijze van bezorging is tijdens de pilot geëvalueerd. Uit de tussenevaluatie blijkt dat een hoog percentage van de pakketten retour kwam vanwege de veiligheidseisen die gesteld werden aan de bezorgwijze. Dit zorgde voor klachten bij politiemedewerkers die hierdoor lang op de kleding moest wachten.