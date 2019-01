In Onder de Loep: Brute overval tankstation

Man overvalt op brute wijze tankstation Raalte

Aan de Westdorplaan in Raalte komt een man de tankshop binnen. Hij loopt direct naar de balie. Onder bedreiging van een mes dwingt hij de medewerkster de kassa te openen. Hij grist vervolgens geld uit de kassa en vlucht. De man droeg een bivakmuts, een petje en een donkere jas. Wie heeft die dinsdagavond iets gezien van deze overval of kan hierover iets vertellen? 2019034219

In Onder de Loep vanavond, 24 januari 2019, ook camerabeelden van de volgende misdrijven:

Zwolle – Steekpartij in wijk Dieze-Oost

Op woensdag 17 oktober 2018 wordt een jongeman rond 15.30 uur beroofd in de Radewijnsstraat in de wijk Dieze-Oost te Zwolle als hij met een bekende aan het rondlopen is in de wijk. Een onbekende man duikt op en dwingt de jongeman zijn geld te geven. Hij steekt vervolgens met een mes op de jongeman in. Op beelden is te zien hoe deze onbekende man in de richting van de jongeman loopt. Wie herkent de verdachte? Of wie heeft iets gezien van deze beroving? 2018471190

Zwolle – Man neemt aanzienlijke hoeveelheid make-up weg uit drogist

Bij een drogist aan de Dobbe in Zwolle neemt op zaterdag 7 juli 2018 rond 16.15 uur een man een hoeveelheid make-up weg. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de man in een grijze jas met een zwarte schoudertas deze diefstal pleegt. Wie herkent deze man? 2018316885

Haaksbergen – Ramkraak bij juwelier

In het holst van de nacht wordt op maandag 29 oktober 2018 een ramkraak gepleegd bij een juwelier aan de Spoorstraat in Haaksbergen. Hierbij wordt voor een groot bedrag aan sieraden buit gemaakt. De verdachten zijn op camera vastgelegd. Wie herkent de mannen al dan niet in combinatie met de kleding die ze dragen? 2018488157

Zwolle – Wie herkent dit stel? Ze tanken zonder te betalen

Op zondagavond 4 november 2018 rond 20.15 uur stelen een man en vrouw tegelijkertijd benzine bij een tankstation aan de Blaloweg in Zwolle. De man en de vrouw rijden ieder in een eigen auto en rijden beide na het tanken hard weg zonder af te rekenen. De kentekenplaten op beide auto’s zijn gestolen. Weet jij wie deze man en vrouw zijn? 2018499142

Zwolle – Inbraak bij opticien Grote Markt

Op 12 november 2018 wordt er ‘s nachts ingebroken bij een opticien aan de Grote Markt in Zwolle. Er worden diverse brillen weggenomen. Wie herkent de verdachte op de camerabeelden? 2018510872

Deventer – Brandstichting auto

Op vrijdag 30 november 2018 tussen 22.45 uur en 23.10 uur vindt er een autobrand plaats aan de Prinses Margrietstraat in Deventer. Op camerabeelden zijn twee verdachten te zien die naar de betreffende auto lopen. Eén van hen giet vanuit een jerrycan brandstof over de auto. De tweede persoon steekt vervolgens de brandstof aan. Wie herkent deze verdachten? Wie heeft iets gezien van of gehoord over deze brandstichting? 2018541244

Oldenzaal – Poging ontvoering van vrouw (getuigenoproep)

Zondagavond 6 januari 2019, rond 19.15 uur, rijdt een vrouw op haar fiets door de Engelbertinklaan in Oldenzaal. Ze wordt ingehaald door een donkerkleurig busje. Als dit busje stopt bij de bushalte aldaar springt er een man uit die haar vervolgens hardhandig van de fiets duwt en haar probeert mee te sleuren. Het gaat om een blanke, donkergeklede man, kaal of heel kort haar, ong. 1.80-1.90 cm lang, fors postuur. Heeft u iets gezien van deze poging tot ontvoering? Of heeft u het beschreven busje gezien? 2019009489

Buurse – Ramkraak winkel (getuigenoproep)

In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 januari 2019, rond 02.15 uur, vindt er een ramkraak plaats bij een winkel aan de Alsteedseweg in Buurse. Met een auto wordt de toegangsdeur van het pand geforceerd. De politie is op zoek naar getuigen van deze ramkraak. 2019030166



