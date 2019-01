Overval Chinees restaurant, politie zoekt getuigen

Hebt u rond het genoemde tijdstip iets gezien of gehoord in de omgeving van de Groenestraat of de Brederostraat? Dan komen wij graag met u in contact. Informatie kunt u aan de politie doorgeven via 0900-8844. Of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem? Dan kunt u bellen naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of u gaat naar www.meldmisdaadanoniem.nl.

(2019035702 ^KJ)