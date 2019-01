Verdachte van overval op snackbar aangehouden

Die avond om 19.40 uur krijgt de politie een melding over een gewapende overval op de snackbar aan het Geinplein. Twee daders met een steekwapen deden een greep in de kassa en ging er daarna op een scooter vandoor. Agenten gaan er direct op af en treffen in de omgeving op de Schipbeekstraat een van de verdachten aan, die volledig aan het signalement voldoet. Ze houden hem aan en sluiten hem voor verhoor in op het politiebureau. De recherche doet onderzoek.