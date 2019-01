Verdachten van autokraak op heterdaad aangehouden

Die nacht omstreeks 01.30 uur werd er in een geparkeerde auto ingebroken in de Kerkstraat. Een getuige zag drie personen die zich verdacht bij de auto ophielden en belde 112. Agenten gingen er direct op af en hielden even later op het Torenzicht een van de verdachten aan, die aan het signalement voldeed. De beide andere verdachten waren gevlucht en bij het zoeken naar dit duo zette de politie een helikopter in. Met behulp van een camera met warmtebeeld ontdekte de bemanning van de helikopter op de Parklaan een auto waarin het duo zich schuilhield. In hun auto lagen goederen die vermoedelijk afkomstig waren uit de eerder opengebroken auto. Ook deze twee verdachten werden vervolgens aangehouden.

De verdachten zijn jongemannen van 18, 19, 21 jaar en komen uit ’s-Hertogenbosch. De politie doet onderzoek en maakt proces-verbaal op.