Update: Drie verdachten aangehouden na mishandeling

Rond 14.30 uur kreeg de politie de melding van een mishandeling op de kruising van de Danckertsstraat met de 2e Sweelinckstraat. Het 16-jarige slachtoffer werd hierbij ernstig toegetakeld door een andere jongen, die vervolgens weg rende in de richting van de Valeriusstraat. Het slachtoffer werd met spoed vervoerd naar het ziekenhuis, waar hij nog steeds ligt.



Na rechercheonderzoek hield de politie in de avond drie verdachten aan: twee Hagenaars van vijftien jaar en één Hagenaar van zestien jaar. Zij zitten op dit moment vast en worden verhoord. Het rechercheonderzoek gaat onverminderd door. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.



Getuigen gezocht

De recherche is nog steeds op zoek naar getuigen van deze mishandeling. Heeft u iets gezien of gehoord, of heeft u camerabeelden van dit incident, belt u dan de politie via 0900-8844, of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.