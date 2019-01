Knal in Wilhelminapark blijkt vuurwerk;19-jarige jongen aangehouden

Nadat de agenten het park inreden, zagen zij drie personen met gedoofde lichten wegrijden op een snorscooter, bromfiets en fiets. De agenten die achter bestuurder van de snorscooter aangingen, reden hem achterna via de Bosgang richting de Tubasingel. De bestuurder reed hierna de Muziekbuurt in, kwam ten val op de Ocarinalaan en vluchtte daar achter de flat de bosjes in. Agenten zetten de buurt af in afwachting van het team surveillancehonden om te helpen bij het opsporen van de verdachte. Bij hun komst werd de verdachte nogmaals gewaarschuwd om uit de bosjes te komen. Toen hier geen reactie op kwam, speurde de hond hem op in de bosjes. De verdachte, een 19-jarige inwoner van Den Haag, werd hierbij door de politiehond gebeten. Er werd geen vuurwapen bij hem aangetroffen.