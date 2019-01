Luchtdrukwapens gevonden na facebookpost

Voor het bezitten van een wapen staat een strafmaximum van 4 jaar. Welke straf daadwerkelijk door een rechter wordt opgelegd, hangt af van allerlei factoren. In de actieperiode wordt voor de wapens die ingeleverd worden echter geen straf opgelegd voor wapenbezit. Sterker nog, het inleveren van de wapens (m.u.v. vuurwapens) kan zelfs anoniem. Op een aantal geselecteerde bureaus staan wapenkluizen waarin je anoniem een wapen kan deponeren. Vuurwapens halen we bij melders thuis op. Dat doet de politie in burger. Maak hiervoor een afspraak via 0900-8844.

De bureaus waar de wapenkluizen staan zijn:

- bureau Doelwater in Rotterdam

- bureau Zuidplein in Rotterdam

- bureau Slotlaan in Capelle aan den IJssel

- bureau Bijdorpplein in Schiedam

- bureau Schoutstraat in Spijkenisse

- bureau Overkampweg Dordrecht.