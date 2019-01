Politie houdt internetoplichters aan

De zaak kwam aan het rollen toen een vrouw aangifte deed van betaalverzoekfraude. Zij bood via internet operakaartjes te koop aan. Een ‘koper’ wist haar met een smoes over te halen om een klein bedrag naar hem over te maken. Vervolgens verdwenen honderden euro’s van haar rekening. Peter Koemans van het cyberteam politie Rotterdam: “In dit onderzoek hielden we een 18-jarige man aan. Al snel kregen we het vermoeden dat er meer achter zat. De verdachte werd vrij gelaten maar bleef verdachte in deze zaak terwijl wij verder gingen met het onderzoek, en deze man is opnieuw aangehouden. We kwamen nog vijf vier verdachten op het spoor die zich ook bezig hielden met online fraude. Zij worden ervan verdacht ook Marktplaatsfraude te hebben gepleegd: oplichting met gebruik van gehackte accounts. Ten slotte kwam een zesde verdachte in beeld, die vanuit haar functie creditcard gegevens aan een van de verdachten doorspeelde. Het is mooi dat we naast de eerste verdachte nog vijf anderen konden aanhouden. Tientallen, mogelijk tegen de honderd, slachtoffers wisten zij namelijk te maken. Slachtoffers die we kunnen gaan vertellen dat we verdachten hebben aangehouden in hun zaak.” Bij het onderzoek werkte de politie en het Openbaar Ministerie samen met Marktplaats en verschillende banken.