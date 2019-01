Doorzoeking woning levert wapens en drugs op

Agenten hadden anonieme tips gehad dat de verdachte mogelijk drugs zou dealen. Na verder onderzoek door de politie werd besloten de woning van de verdachte te doorzoeken. Dat gebeurde op donderdagochtend 24 januari. De ouders van de verdachte gaven toestemming voor de doorzoeking van hun huis. Op de slaapkamer van de 19-jarige verdachte, die thuis was, werden twee nepvuurwapens gevonden. Ook vonden agenten 9 XTC-pillen en een doorgeladen vuurwapen. Verder vonden ze nog een aantal messen en illegaal vuurwerk. Alles is in beslag genomen en de 19-jarige man is aangehouden. Hij is vastgezet voor verder onderzoek.