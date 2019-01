Jongen aangehouden voor serie branden in Goes Zuid

In 2018 is Goes Zuid het hele jaar door opgeschrikt door diverse branden in schuurtjes, vuilcontainers en twee woningen. Omdat het vermoeden rijst dat de branden mogelijk met elkaar te maken hebben is een onderzoek gestart naar een verdachte. Daarbij is ook de hulp ingeroepen van burgers. Omwonenden zijn onder andere via een brief geïnformeerd over de branden en gevraagd informatie te delen met de politie als zij iets verdachts hebben gezien of gehoord.