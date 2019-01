Politie oefent samen met defensie bij kerncentrale Borssele

Burgemeester Gerben Dijksterhuis van de gemeente Borsele was ook tijdens de oefening aanwezig en blikt terug: “Deze manier van samen bewaken is niet vanzelfsprekend en is geen automatisme, dus het is goed om te zien dat het beoefend wordt en het voornemen is uitgesproken dit in de toekomst ook vaker samen te doen. Veiligheid is het sleutelwoord rondom de kerncentrale. De samenwerking van politie en defensie in soortgelijke situaties draagt bij aan de veiligheid voor de omgeving.”

De algemeen commandant (medewerker van Politie Zeeland-West-Brabant) na de oefening over de TOMT 2019: “Voor Zeeland was dit een unieke situatie. Het was de eerste keer dat politie en defensie samen oefenden in het publieke domein. We oefenen natuurlijk om voorbereid te zijn als er onverhoopt in het echt een calamiteit plaatsvindt. Tijdens het oefenen worden er ook wel fouten gemaakt. Maar feit is; alleen van je fouten kun je leren. In de toekomst gaan we deze manier van samenwerken zeker uitbouwen, dus we gaan er van uit dat we nog vaker in deze samenstelling gaan oefenen. Wat dat betreft is de oefening een mooie les geweest.”