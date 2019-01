Brand in stacaravan, een persoon overleden

Rond middernacht kreeg de politie de melding van een uitslaande brand van een stacaravan. Bij het blussen van de brand door de brandweer werd het dodelijk slachtoffer ontdekt. De politie kan op dit moment nog geen verdere informatie geven over de identiteit van het slachtoffer. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak en wat er precies is gebeurd. Voor haar onderzoek is de politie op zoek naar getuigen van het incident. Zij kunnen zich melden via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem bij M. via 0800-7000.