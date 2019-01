Politie zoekt getuige in onderzoek brand stacaravan

Uit voorlopig onderzoek is door rechercheurs vastgesteld dat deze nog onbekende man rond 23.40 uur is aangesproken door een bewoner van de camping. Het gaat om een man die in donkere kleding, mogelijk in een hoodie, rond liep op de camping. Graag komt de politie in contact met de man in de hoodie, omdat hij als mogelijke getuige informatie kan hebben die van belang kan zijn voor het lopende onderzoek naar de brand.

Bent u of kent u deze getuige die in donkere kleding op woensdagavond rondliep op de camping? Neem dan s.v.p. direct contact op met de politie via 0900 - 88 44.