Twee inzittenden gewond nadat auto te water raakt

Rond 13.15 uur kregen de hulpdiensten melding van een personenauto die op de kop in het water zou liggen tussen de Amnesty Internationalstraat en de Turkoois. Omstanders hebben actie ondernomen en de 22-jarige bijrijder uit het water geholpen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Na een zoektocht door een duikploeg van de brandweer werd de 24-jarige bestuurder uit Venlo aangetroffen in het water. Door medische hulpverleners is er direct gestart met reanimatie van het slachtoffer. Deze is per ambulance in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht.