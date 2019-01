Onder invloed van drugs en zonder rijbewijs

Omstreeks 20.50 uur controleerden medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid op de A2 bij Abcoude een auto op de naleving van de regels van de Wegenverkeerwetgeving. Toen ze de bestuurder naar zijn rijbewijs vroegen keek deze in zijn portefeuille en zei dat het rijbewijs niet bij zich had. Een van de agenten had echter duidelijk een rijbewijs gezien in de portefeuille van de bestuurder. Toen hij de man daarmee confronteerde gaf hij het rijbewijs alsnog af. Toen bleek ook waarom hij het niet wilde afgeven. Het rijbewijs was in oktober 2018 ongeldig verklaard.