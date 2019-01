“Wout is snel, helder en duidelijk. Je hoeft niet te wachten!”

De pilot met chatbot Wout in Hengelo is positief verlopen. Het totaal aantal meldingen van vuurwerkoverlast in Hengelo is behoorlijk toegenomen. Vorig jaar waren er zo’n 50 meldingen van vuurwerkoverlast bij de politie via de telefoon. Het aantal telefonische meldingen van vuurwerkoverlast is dit jaar licht afgenomen. Daar staat tegenover dat er 212 meldingen via Wout zijn binnengekomen wat het totaal aantal inclusief de telefonische meldingen dit jaar op 257 brengt.