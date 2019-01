Verdachte aangehouden na steekincident

Rond het tijdstip van het incident lagen natuurlijk veel mensen te slapen, maar misschien heeft u gisteravond tussen 01.30 uur en 02.00 uur toch iets gezien of gehoord. Of misschien woont u op de Deurningerstraat, tussen de Lasondersingel en de Roomweg, en heeft u camera’s aan uw woning hangen die het incident of de zwarte Volkswagen Golf hebben gefilmd. Neem dan contact op met de politie via 0900 8844 of onderstaand tipformulier. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.

2019037627 AC