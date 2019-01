Getuigen gezocht van woningoverval

Rond 08.00 uur belden twee mannen aan bij een woning, waarvan één zich voordeed als pakketbezorger. Een bewoner deed open en werd direct bedreigd met wapens. De bewoner schreeuwde hard en de overvallers renden vervolgens zonder buit weg.

Signalement : twee jongens van 17-20 jaar oud, lichtgetint uiterlijk, één droeg kleding die leek op Postnl-werkkleding, de ander was donker gekleed.

De recherche onderzoekt deze woningoverval en vraagt getuigen, en mensen die meer weten hierover, om contact op te nemen via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.