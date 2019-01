Verdachte van schennispleging aangehouden

Drie kleine kinderen werden in een steeg bij de Olsterveste in Nieuwegein opgeschikt door een onbekende man die zijn geslachtsdeel liet zien. In het onderzoek dat volgde, werd ook gebruikgemaakt van het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. De man werd eerst opgeroepen zich te melden bij de politie. Omdat dit niet gebeurde, werden in een volgende uitzending bewakingsbeelden getoond waar de verdachte op te zien was. Dit resulteerde in meerdere tips van mensen die de man herkenden. De recherche heeft de verdachte aangehouden, hij zit op dit moment vast.