Harddrugs in auto

Omstreeks 02.00 uur zag de politie een auto rijden op de Hoofdweg in Hoofddorp. Bij controle van het kenteken bleek de auto op naam te staan van een man die bekend is bij de politie in verband met inbraken. De politie volgde de auto en liet de bestuurder stoppen op de Rijnlanderweg/Bennebroekerweg. In de auto vond de politie in een verborgen ruimte een flinke hoeveelheid drugs. Het bleek te gaan om zo’n honderd wikkels vermoedelijk cocaïne, vijfentwintig pullen vermoedelijk XTC en nog een drie verpakkingen met een onbekend groen poeder.

De politie nam de drugs in beslag. Beide inzittenden werden aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie nam de auto en de drugs in beslag.

2019016154