Wegpiraat van de weg gehaald

Rond 04.00 uur reden surveillerende agenten over de Fonteinlaan toen zij in tegengestelde richting een auto met gedoofde verlichting zagen rijden. De politie keerde de auto, reed achter de auto aan en gaf de automobilist een stopteken. De bestuurder negeerde deze en in plaats van zijn auto langs de kant te zeten, gaf hij gas. Snelheden van 160 kilometer per uur werden gehaald op een weg waar 50 kilometer per uur is toegestaan. Op de Heemsteedse Dreef werd door meerdere politieauto’s een blok gezet, maar deze wist de wegpiraat te ontwijken. Een tweede blok op de kruising Zuiderhoutlaan/Spanjaardlaan werd ook door de automobilist op gevaarlijke wijze ontweken. Op de Spanjaardlaan werd de man door drie politievoertuigen tot stilstand gemaand. De bestuurder kon worden aangehouden en werd overgebracht naar het politiebureau. De auto en het rijbewijs werden in beslag genomen.

2019016171