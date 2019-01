Explosie bij bedrijfspand

Amstelveen - Vrijdagochtend 25 januari rond 02.20 uur heeft bij een bedrijfspand aan de Zetterij in Amstelveen een explosie plaatsgevonden. Het explosief heeft aanzienlijke schade veroorzaakt. De omgeving is , in verband met het onderzoek door specialisten, afgezet geweest. De recherche heeft de zaak in onderzoek en richt zich op het achterhalen van de persoon of personen die hiervoor verantwoordelijk zijn.