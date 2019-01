Slachtoffer steekincident Chestertonlaan overleden

De politie meldde al eerder via twitter dat er op woensdag 23 januari een steekincident had plaatsgevonden op de Chestertonlaan. Hierbij raakte een 35- jarige vrouw uit Amsterdam zwaargewond. In de nabije omgeving werd een 43-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Op donderdagavond 24 januari is het slachtoffer in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Dit kan de politie vandaag pas melden omdat de familie eerder nog niet op de hoogte was gesteld. De verdachte is op vrijdag 25 januari voorgeleid aan de rechter commissaris.

De politie zoekt mogelijke getuigen van het steekincident en vraagt deze getuigen zich te melden. Neem contact op met 0900-8844 of 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem. Via onderstaande tipformulier kunnen ook beelden ter beschikking worden gesteld aan de politie.