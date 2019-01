Update: Man die schoot in Zoetermeer meldt zich bij politie

Dinsdagavond 22 januari werden rond 22.00 uur schoten gehoord op de Van der Hagenstraat. Ter plaatse trof de politie enkele hulzen. Een getuige vertelde dat voor het incident een donkergekleurde personenauto aan het slippen oftewel ‘driften’ was op een parkeerterrein aan de Van der Hagenstraat. Vanuit de auto loste iemand enkele schoten. Uit forensisch onderzoek bleek later dat het ging om “losse flodders”.



Naar aanleiding van de getuigenoproep die de politie woensdag 23 januari plaatste, meldde een verdachte zich later op de dag bij de politie. Hij heeft het gebruikte alarmpistool ingeleverd en is gehoord door de politie. Er wordt nog gekeken hoe de zaak verder wordt afgehandeld.