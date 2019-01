Alerte getuige en Burgernetdeelnemer zetten politie op spoor inbrekers

Agenten stelt direct een buurtonderzoek in. Ze zagen bij een woning waarvan bekend is dat het een verzamelplaats van veelplegers is, een fiets buiten staan. Ze belden aan om poolshoogte te nemen. Op dat moment hoorden ze geluiden vanuit pand en gestommel in een aangrenzende tuin. Het bleek te gaan om twee bekende veelplegers die kennelijk via de achterdeur gevlucht waren.. In de woning was nog een 34-jarige man. Daar lag een partij kleding afkomstig van de sportwinkel. Hierop zijn de drie mannen aangehouden.