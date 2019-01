Drie arrestaties na aantreffen grondstoffen voor productie amfetamine

Agenten zagen woensdagmiddag een witkleurig bestelbusje rijden over de Midden-Brabantweg. Bij navraag bleek het om een auto van een verhuurbedrijf te gaan. De dienders besloten een controle in te stellenen gaven een stopteken waaraan door de bestuurder werd voldaan. In de auto hing een sterke Apaan lucht. In de laadruimte stonden drie lege IBC vaten. Bij verder onderzoek werd in de cabine een jammer, contant geld en een kleine hoeveelheid grondstoffen voor de productie van amfetamine aangetroffen. Hierop zijn de drie inzittenden aangehouden. Ze zijn in verzekering gesteld. De 28-jarige man die in Duitsland woont moet in elk geval nog een gevangenisstraf van twee weken uit gaan zitten. De politie vermoedt dat zij betrokken zijn bij een drugslab. Inmiddels zijn in verband met dit onderzoek twee woonhuizen doorzocht. Hierbij zijn op één adres goederen aangetroffen die dat vermoeden ondersteunen.