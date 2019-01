Getuigen gezocht inbraken auto

De politie ontving een melding dat drie mannen een voertuig openbraken. Deze melder kon een dusdanig goed signalement opgeven dat agenten rondom de auto-inbraak drie verdachten konden aanhouden: 2 mannen (21 en 21 jaar) uit Tholen en een man uit Bergen op Zoom (20). De politiehond doorzocht de omgeving op achtergelaten goederen, maar mogelijk is er tussen ontdekking en aanhouding elders nog iets weggegooid. Onderzoek in de omgeving leverde in ieder geval drie opengebroken voertuigen op in het gebied tussen de Doelstraat, Kerkpolder en Spoorlaan.

Getuigenoproep

De politie is nog op zoek naar andere mensen die getuige waren van deze inbraken (of andere inbraken afgelopen nacht, slachtoffers waarbij ook in de auto is ingebroken of goederen die mogelijk weggegooid zijn (breekvoorwerpen of buit). Bent u getuige, slachtoffer of vindt u iets van de goederen dan mag u bellen naar telefoonnummer 0900-8844. Svp vermelden van dossiernummer 2019019697.