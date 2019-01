Getuigen gezocht van vernieling politieauto

De politie doet uiteraard onderzoek naar de vernieling van de auto. We sluiten daarbij niet uit dat dit een gerichte actie was. We doen buurtonderzoek, kijken of er bruikbare camerabeelden beschikbaar zijn, spreken met diverse getuigen en de technische recherche doet verder onderzoek aan de auto. De politie is op zoek naar mensen die de vernieling gezien hebben of er mogelijk iets meer over weten. Tijdens het incident waren er diverse jongeren op straat. Mogelijk dat zij filmpjes hebben gemaakt van het incident. Ook deze beelden zou de politie graag zien. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.