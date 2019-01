Onderzoek naar schietincident Helmond in volle gang

Naast de gezochte verdachte waren in de woning aan de Heistraat ook vier mannen van 51, 27, 20 en 18 jaar oud aanwezig. Kort na de arrestatie vonden agenten enkele vuurwapens bij het huis. Daarom werden ook deze mannen opgepakt. Specialisten onderzoeken of één van de vuurwapens gebruikt is bij het schietincident van maandag. De 21-jarige Helmonder zit nog altijd vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat de man nog zeker 14 dagen blijft vastzitten. De vier anderen worden op dit moment niet in verband gebracht met het schietincident, maar blijven verdachten in verband met de wapenvondst.