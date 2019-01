Hennepvangst- 6.000 planten en 7 aanhoudingen

Na onderzoek werden er afgelopen week diverse adressen in Maastricht aangedaan door politieagenten. Op 18 januari ging een en ander van start op de Lorentzstraat, waar 1.200 hennepplanten en twee eerdere oogsten werden aangetroffen. Enkele dagen later, op 21 januari, werden er op de Karveelweg rond de 1.400 planten en een eerdere oogst aangetroffen. De zoeking in het pand leidde vervolgens naar een locatie in Swalmen, waar drie ingegraven zeecontainers met 1.500 planten werden aangetroffen.



Op een andere locatie in Maastricht werden 22 januari zo’n 360 planten en twee eerdere oogsten aangetroffen. Daarnaast werd de eigenaar van de woning aangehouden. Op de Punterweg werden tot slot op 24 januari nog 1.400 hennepplanten en 5.000 stekken in beslag genomen. Daarnaast werden er zes aanhoudingen verricht op verdenking van betrokkenheid bij de hennepkwekerijen.