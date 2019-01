Rijksrecherche onderzoekt 27 schietincidenten met politie in 2018

‘Op deze manier kunnen we als politie verantwoording afleggen over geweld dat we hebben toegepast’, zegt Frank Paauw, politiechef van de Eenheid Rotterdam en portefeuillehouder geweld. Volgens Paauw is het belangrijk dat vuurwapengebruik door de politie waarbij doden of gewonden zijn gevallen, extern wordt getoetst. ‘Dat is belangrijk voor degene die is neergeschoten, in het ernstigste geval voor de nabestaanden, voor de betrokken politieman of -vrouw en voor het vertrouwen van de samenleving in de politie. We willen transparant zijn en leren van incidenten.’