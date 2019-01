Overval op supermarkt

De medewerker van de supermarkt werd rond 06.40 uur geconfronteerd met de overvaller. Deze bedreigde de medewerker met een vuurwapen of iets wat daar op lijkt. Er ontstond een worsteling waarbij de medewerker licht gewond raakte in zijn gezicht. Na de worsteling ging de overvaller er zonder buit lopend vandoor in de richting van de Prijsseweg.

Signalement

De dader is een man, met een lengte van ongeveer 1.85 m. Hij droeg een grijze parka jas, een zwarte trainingsbroek met witte strepen, zwarte sneakers en had geel/zwarte handschoenen aan. Tijdens de overval had de man een zwarte bivakmuts op.

Kunt u de politie helpen?

De politie startte een onderzoek en wil graag in contact komen met mensen in de omgeving van de supermarkt die camerabeelden hebben en met mensen die iets gezien of gehoord hebben dat te maken kan hebben met de overval. Kunt u de politie helpen? Bel dan met 0900-8844!