Drie aanhoudingen na aantreffen hennepkwekerij

De politie kreeg een tip via Meld Misdaad Anoniem over mogelijke hennepteelt in de schuur. Naar aanleiding van deze tip startte de politie een onderzoek en ging vrijdag de schuur binnen. Agenten troffen een kwekerij met ongeveer 2500 hennepplanten aan. Ook bleek dat de stroom illegaal was afgetapt.

Een 67-jarige man uit Rozendaal, die bij de schuur was, is aangehouden. Later op de avond zijn in Nijmegen een 35-jarige man uit de gemeente Berg en Dal en een 62-jarige man uit Nijmegen aangehouden. De man uit Nijmegen verwondde zichzelf tijdens de aanhouding met een mes. Nadat hij in het ziekenhuis is behandeld aan zijn verwondingen is hij, net als de andere twee verdachten, ingesloten voor nader verhoor. De hennepkwekerij is ontruimd. Er wordt proces-verbaal opgemaakt voor het overtreden van de Opiumwet.

Altijd melden!

Het gevaar van illegaal stroom aftappen is dat er door kortsluiting of oververhitting brand kan ontstaan. Ook is er gevaar van ontploffing. Geef daarom vermoedens van een hennepkwekerij altijd door. Dat kan door te bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

