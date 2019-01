Twee jongens aangehouden na vernieling en mishandeling

De politie kreeg een melding dat van een auto, die geparkeerd stond op de Blauwe Lely de buitenspiegels waren vernield. De 71-jarige eigenaar van de auto sprak de twee verdachten aan en dat eindigde in een handgemeen waarbij de eigenaar gewond aan zijn gezicht raakte. Hij is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De twee verdachten werden door agenten in een woning in de buurt opgespoord. Zij zijn hierop ingerekend en voor nader onderzoek ingesloten.

2019016294