Maaltijdbezorger overvallen na fakebestelling

De maaltijdbezorger ging geschrokken terug naar het bezorgrestaurant aan de Goudsesingel en belde de politie. Op dat moment waren de vier mannen niet meer te vinden in de omgeving waar de overval had plaatsgevonden. De politie hoopt dan ook dat er getuigen zijn die iets hebben gezien en tips hebben die de rechercheurs die de zaak oppakken kunnenhelpen. Ben je getuige, neem dan contact op met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.