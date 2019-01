Twee inbrekers bedrijfsinbraak op heterdaad betrapt

Alblasserdam - Agenten hielden in de nacht van vrijdag op zaterdag 26 januari twee mannen aan die bij een bedrijf aan de Rapenburg aan het inbreken waren. De spullen die de inbrekers wilden meenemen lagen al klaar toen de agenten hen in de kraag grepen. In plaats van de spullen in te laden, werden de heren zelf ingeladen om meegenomen te worden naar het bureau.