Arrestatie na mishandeling in uitgaanscentrum

Twee politiebikers die in het uitgaanscentrum surveilleerden hoorden van de medewerker van het Cameratoezicht dat er een opstootje was in de Vismarktstraat, waarbij het er behoorlijk op los zou gaan. De dienders zagen ter plaatse dat een man versuft tegen de gevel van een café zat. Hij had een flinke hoofdwond. Een omstander vertelde dat het slachtoffer was mishandeld door een blonde man die doorgelopen was richting de Hoge Brug. Een van de fietsagenten bekommerde zich om het slachtoffer, de ander ging samen met een horecaportier die voor afscherming zorgde richting de Brug. Onderweg kregen ze van de cameraman meer bijzonderheden over de dader.