Fietser zwaar gewond bij verkeersongeval

Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen met een ambulance naar het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg gebracht alwaar hij geopereerd zou worden. Van de aangehouden verdachte is een blaas- en speekseltest afgenomen, deze gaven geen indicatie van alcohol en / of drugsgebruik. De verkeersspecialisten onderzoeken of en zo ja in welke mate het ongeval hem aangerekend kan worden.