Henneptoppen aangetroffen in woning vonnisklant

Agenten belden om 14.15 uur aan bij de woning. De 48-jarige man deed open, de 43-jarige bewoner zat in de woonkamer. De dienders vertelden hem dat hij nog een straf moet uitzitten en met hen mee moest. Ze roken een sterkte henneplucht uit een kamer naast de woonkamer. Daar stonden enkele bigshoppers die gevuld waren met gedroogde henneptoppen. Hierop zijn beide mannen aangehouden. Onder leiding van de rechter-commissaris en in aanwezigheid van een officier van justitie, is de woning doorzocht. Daarbij werd in totaal circa 11,8 kilo aan hennep en een 1 patroon aangetroffen. Een Rolex horloge dat de bewoner om had en 1050 euro aan contant geld dat hij bij zich had zijn in beslag genomen.