Routinecontrole levert gestolen rijbewijzen en bankpassen op

Agenten zagen een auto staan op de Atalanta. Daarin zaten twee mannen. De dienders roken een sterke hennepgeur in het voertuig en besloten daarom de inzittenden op grond van de Opiumwet te fouilleren. De bijrijder, een 35-jarige man uit Rijen, vertelde dat hij geblowd had, hij had een gripzakje met hennep maar ook een stapeltje bankpassen, rijbewijzen en ID-kaarten bij zich die niet op zijn naam stonden. Bij navraag bij de meldkamer bleken enkele van deze bescheiden gesignaleerd te staan ter zake diefstal. Hij is aangehouden ter zake heling. De recherche stelt een nader onderzoek in.