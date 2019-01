Auto gaat in vlammen op

Agenten wisten de eigenaar van een er naast geparkeerd voertuig op tijd te waarschuwen. Deze auto wist zijn eigenaar op tijd te verplaatsen. Hierdoor liep de auto geen schade op. Het is onbekend waardoor de brand is ontstaan. Getuigen hebben iemand, vlak voor de autobrand, door de Molukkenstraat zien rennen. Het is niet bekend of deze persoon iets met de brand te maken heeft. De politie komt graag in contact met deze persoon en / of mensen met meer informatie. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844.

