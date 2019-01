Bewoners oog-in-oog met indringer

De bewoners werden wakker en ontdekte de indringer. Daarna sloeg de man op de vlucht. De verdachte ging er lopend vandoor. Agenten zijn direct een grote zoekactie gestart. Daarbij is onder meer een politiehelikopter ingezet. Tijdens zijn vluchtpoging is de man in een sloot gesprongen. Uiteindelijk wisten agenten de verdachte op te pakken. Dit gebeurde achter een geluidswal van de A10. Daar hield de man zich verstopt in de bosjes. Het gaat om een 24-jarige man uit Amsterdam.

De verdachte is voor onderzoek en verhoor meegenomen naar het politiebureau.

2019018733