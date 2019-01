Mishandeling op parkeerplaats in Overveen

Na de mishandeling was het tweetal er in een voertuig vandoor gegaan. Al snel werd het voertuig gespot en in Zandvoort aan de kant van de weg gezet. Een 20-jarige Haarlemmer en een 17-jarige vrouw uit Heemstede zijn aangehouden. Hun rol bij de mishandeling zal door de politie onderzocht worden.

Het slachtoffer is met een forse hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. De politie stelt een onderzoek in. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.

2019017375