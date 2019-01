Vrouw gewond na straatroof in Zaandam

Twee daders belaagden de vrouw. Trokken aan haar tas en namen spullen uit haar jaszak mee. De vrouw viel door de belaging op de grond en raakte gewond aan haar benen. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan. De straatrovers gingen er na de roof hardlopend vandoor in de richting van de Jan Windhouwersstraat.

Van het tweetal is een beperkt signalement bekend. Het gaat om twee jongens van ongeveer 14-16 jaar. Beide rond de 1.60 en donker / grijs gekleed. Een van de verdachten had een capuchon op. De politie komt graag in contact met getuigen. Mogelijk hebben de daders enige tijd rond gehangen op de Peperstraat en is dit opgevallen. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.

2019017367