Actieweek levert drie drugspanden en dealer op

Tijdens een onderzoek in een woning in de wijk Heuvel werd onder meer bijna 50 gram cocaïne, enkele MDMA pillen en attributen voor de handel in drugs en bijna 3500 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie ging het pand binnen na een tip via Meld Misdaad Anoniem. De 43-jarige bewoner werd aangehouden. De dienders hebben een bestuurlijke rapportage opgemaakt voor de gemeente. In de Hoge Vucht werd ook nog een woning bezocht. Hier werd niets aangetroffen.