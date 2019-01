Jongen (16) houdt zich niet aan voorwaarden rechtbank en wordt aangehouden

Hierop moest hij mee naar het bureau vanwege het opgeven van een valse naam. Hij ging er daarop vandoor maar werd na een achtervolging alsnog aangehouden. De reden voor zijn vlucht was dat de rechtbank hem een contactverbod had opgelegd met een van de andere knapen in de auto De kinderrechter had hem namelijk na een aanhouding in november 2018 in afwachting van de rechtszaak op 28 februari 2019 vrijgelaten onder diverse voorwaarden onder meer dat hij zich buiten schooltijd in huis ophoudt en dat hij een contactverbod heeft met een van de andere inzittenden die ook bij die zaak betrokken was. De politie maakt proces-verbaal op.